Россияне бросили на штурмы на Запорожском направлении необычный транспорт (видео)

Ситуация на фронте

Стоит отметить, что за последние сутки на фронте зафиксировали 205 боевых столкновений. Самая тяжелая ситуация на Покровском направлении, там произошло больше всего штурмов.

Силы обороны сообщили, что на Покровском направлении в результате огневого поражения разрушены укрепления на отдельных позициях, что сделало невозможным их дальнейшее удержание. Оккупантам удалось улучшить тактическое положение.

Также активные бои идут на Лиманском, Кураховском и Времивском направлениях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.