Росіяни кинули в атаку 40 мотоциклів на одному з напрямків фронту, - Сили оборони

"Спостерігається тенденція посилення ролі легкої техніки... На одному з наших напрямків була атака з застосуванням 40 мотоциклів", - сказав він.

За словами речника, росіяни зараз активно використовують мотоцикли, квадроцикли, багі та інший транспорт, який допомагає швидко переміщувати особовий склад. Таким чином окупати намагаються швидко зайняти українські позиції, уникаючи дронів.

"Сам перехід до активного використання мототехніки - це дивно, раніше такого не було. Саме за зиму ми почали це спостерігати. Також нововведенням за зиму можна назвати використання антидронових сіток. Ми теж їх використовуємо, але поки в обмеженій кількості", - заявив Трегубов.

Він додав, що одна з головних тенденцій, яка з'явилася на фронті за зиму, це використання дронів на оптоволокні.