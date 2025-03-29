Росіяни кинули в атаку 40 мотоциклів на одному з напрямків фронту, - Сили оборони

Російські війська на одному з напрямків фронту кинули в атаку 40 мотоциклів. Окупанти за зиму почати активніше використовувати на передовій такий транспорт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.
"Спостерігається тенденція посилення ролі легкої техніки... На одному з наших напрямків була атака з застосуванням 40 мотоциклів", - сказав він.
За словами речника, росіяни зараз активно використовують мотоцикли, квадроцикли, багі та інший транспорт, який допомагає швидко переміщувати особовий склад. Таким чином окупати намагаються швидко зайняти українські позиції, уникаючи дронів.
"Сам перехід до активного використання мототехніки - це дивно, раніше такого не було. Саме за зиму ми почали це спостерігати. Також нововведенням за зиму можна назвати використання антидронових сіток. Ми теж їх використовуємо, але поки в обмеженій кількості", - заявив Трегубов.
Він додав, що одна з головних тенденцій, яка з'явилася на фронті за зиму, це використання дронів на оптоволокні.
За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на фронті зафіксували 183 бойові зіткнення. Найактивнішою ділянкою фронту залишається Покровський напрямок. Там за добу відбулося 73 атаки російських військ.
Також важкі бої точаться у Курській області. Українські захисники зупинили 14 штурмів загарбників.
Нагадаємо, що з березня ситуація у Курській області загострилася. Територія, яку контролюють ЗСУ, зменшується через тиск військ РФ.
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