Россияне бросили в атаку 40 мотоциклов на одном из направлений фронта, - Силы обороны

"Наблюдается тенденция усиления роли легкой техники... На одном из наших направлений была атака с применением 40 мотоциклов", - сказал он.

По словам спикера, россияне сейчас активно используют мотоциклы, квадроциклы, багги и другой транспорт, который помогает быстро перемещать личный состав. Таким образом оккупанты пытаются быстро занять украинские позиции, избегая дронов.

"Сам переход к активному использованию мототехники - это странно, раньше такого не было. Именно за зиму мы начали это наблюдать. Также нововведением за зиму можно назвать использование антидронових сеток. Мы тоже их используем, но пока в ограниченном количестве", - заявил Трегубов.

Он добавил, что одна из главных тенденций, которая появилась на фронте за зиму, это использование дронов на оптоволокне.