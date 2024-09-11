ua en ru
Ср, 11 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни кидають на штурми Вовчанська підрозділи без бойового досвіду, - ОТУ "Харків"

Середа 11 вересня 2024 22:37
UA EN RU
Росіяни кидають на штурми Вовчанська підрозділи без бойового досвіду, - ОТУ "Харків" Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На Вовчанському напрямку російські окупанти кидають на штурми підрозділи з дуже низькою підготовкою. Раніше ці солдати взагалі не брали участі в бойових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОТУ "Харків" Віталія Саранцева в ефірі телемарафону.

За його словами, на Вовчанському напрямку РФ залучила четверту розвідувально-штурмову бригаду імені Олександра Невського. Однак вона зазнала великих втрат, і зараз на підкріплення прибувають військовослужбовці 128-ї окремої мотострілецької бригади. Також заводяться солдати з інших підрозділів.

"Але, за останніми даними, підрозділи, які залучаються до штурмових дій безпосередньо у Вовчанську, мають доволі низьку підготовку. Раніше ці військовослужбовці взагалі не брали участі в жодних бойових діях. Ми так розуміємо, що це новоприбулий особовий склад, піднятий Росією мобілізаційний ресурс", - розповів Саранцев.

Він також зазначив, що впродовж останніх тижнів неодноразово спостерігалися випадки відмов особового складу російських військ від виконання бойових та спеціальних завдань на напрямку Глибоке - Липці та на Вовчанському.

"Противник все частіше залучає особовий склад, який морально не готовий виконувати будь-які завдання. Тобто, вони піднімають мобілізаційний ресурс, нашвидкуруч його готують, чи обманом, чи примусом, чи обіцянками про грошові винагороди відправляють на війну. Але люди розуміють, що їх обдурили, та відмовляються надалі йти у бій", - додав речника ОТУ "Харків".

Бої у Харківській області

Нагадаємо, на початку травня росіяни пішли у повторний наступ на півночі Харківської області.

Силам оборони вдалося зупинити просування ворога, однак бої на цьому напрямку точаться у населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

Раніше повідомлялося, що Росія відвела частину військ з Харківської області на Курський напрямок. Однак ворог тримає у районі достатньо сил, щоб продовжувати штурми.

Також нещодавно Третя штурмова бригада провела контратаку у Харківській області та просунулася на майже два квадратні кілометри.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вовчанськ Харків Війна в Україні
NEWS
Британія дозволила Україні використовувати Storm Shadow для ударів по Росії, - The Guardian
Британія дозволила Україні використовувати Storm Shadow для ударів по Росії, - The Guardian
DAILY
Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ