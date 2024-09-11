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Россияне бросают на штурмы волчанские подразделения без боевого опыта, - ОТГ "Харьков"

Среда 11 сентября 2024 22:37
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Россияне бросают на штурмы волчанские подразделения без боевого опыта, - ОТГ "Харьков" Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На Волчанском направлении российские оккупанты бросают на штурмы подразделения с очень низкой подготовкой. Ранее эти солдаты вообще не участвовали в боевых действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОТГ "Харьков" Виталия Саранцева в эфире телемарафона.

По его словам, на Волчанском направлении РФ привлекла четвертую разведывательно-штурмовую бригаду имени Александра Невского. Однако она понесла большие потери, и сейчас на подкрепление прибывают военнослужащие 128-й отдельной мотострелковой бригады. Также заводятся солдаты из других подразделений.

"Но, по последним данным, подразделения, которые вовлекаются в штурмовые действия непосредственно в Волчанске, имеют достаточно низкую подготовку. Раньше эти военнослужащие вообще не принимали участия ни в каких боевых действиях. Мы так понимаем, что это вновь прибывший личный состав, поднятый Россией мобилизационный ресурс" , - рассказал Саранцев.

Он также отметил, что в последние недели неоднократно наблюдались случаи отказов личного состава российских войск от выполнения боевых и специальных задач на направлении Глубокое - Липцы и на Волчанском.

"Противник все чаще привлекает личный состав, который морально не готов выполнять какие-либо задачи. То есть, они поднимают мобилизационный ресурс, наскоро его готовят, обманом или принуждением, или обещаниями о денежных вознаграждениях отправляют на войну. Но люди понимают, что их обманули, и отказываются в дальнейшем идти в бой", - добавил представителю ОТГ "Харьков".

Бои в Харьковской области

Напомним, в начале мая россияне пошли в повторное наступление на севере Харьковской области.

Силам обороны удалось остановить продвижение врага, однако бои на этом направлении идут в населенных пунктах Глубокое и Волчанск.

Ранее сообщалось, что Россия отвела часть войск из Харьковской области на Курское направление. Однако враг держит в районе достаточно сил, чтобы продолжать штурмы.

Также недавно Третья штурмовая бригада провела контратаку в Харьковской области и продвинулась почти на два квадратных километра.

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