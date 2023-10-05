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У боях у районі Бахмута за день ЗСУ знищили 6 танків окупантів (відео)

Україна, Четвер 05 жовтня 2023 17:29
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У боях у районі Бахмута за день ЗСУ знищили 6 танків окупантів (відео) Фото: у боях у районі Бахмута за день ЗСУ знищили 6 танків РФ (ілюстрація/t me suspilne chernihiv)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові за день знищили одразу шість російських танків на Бахмутському напрямку. Два з них - "хвалені" Т-90 "Прорив".

Відео знищення танків ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"За один день знищили 6 танків росіян на Бахмутському напрямку", - розповів він.

За словами Сирського, ЗСУ "відмінусували" три танки Т-72, один Т-80, два Т-90.

"Також САУ 2с1 та одну БМП", - додав генерал.

Російські танки "Прорив" в Україні

Зазначимо, що ЗСУ не вперше знищують чи підбивають російські танки "Прорив" на фронті. Військове командування окупантів ними дуже пишається. Відомо, що Т-90М є модернізацією бойового танка Т-90. Для вторгнення в Україну РФ використала близько 20 танків Т-90М.

При цьому раніше ЗСУ знищили такий танк за допомогою гранати, ще один утилізували дроном у районі Соледара Донецької області, також ще одну одиницю раніше знищили і на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

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Бахмут Збройні сили України
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