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Россияне бросали много танков. ВСУ отбили штурм на Лиманском направлении (видео)

Украина, Среда 24 января 2024 00:12
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Россияне бросали много танков. ВСУ отбили штурм на Лиманском направлении (видео) Фото: ВСУ отразили штурм на Лиманском направлении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Военные 21 отдельной механизированной бригады отбили вражеский штурм на Лиманском направлении, и показали, как это происходило.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской областной военной администрации Артема Лысогора.

По данным военных, во время штурма россияне бросают в бой огромное количество танков, боевых машин пехоты и другой бронированной техники.

Однако украинские военные применили все имеющиеся средства, чтобы остановить это нашествие и отбили российский штурм.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, в Украине на фронте в течение суток произошло 68 боевых столкновений. Силы обороны отражали атаки россиян у поселка Тернов в Донецкой области, а также штурм врага на Херсонском направлении.

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 23 января, составили 960 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения достигло почти 378 тысяч военнослужащих. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 танка, 51 артсистему и 59 боевых бронированных машин.

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