UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни кажуть, що їх атакували дрони. У Смоленській області зафіксували пожежу (відео)

Фото: у Смоленській області пожежа після нібито збиття дронів (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни поскаржилися на атаку дронів в ніч на 15 вересня. У Смоленській області помітили пожежу, хоча влада замовчує це.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ у Telegram.

Як стверджують у російському Міноборони, протиповітряна оборона нібито виявила 29 дронів вночі. Росіяни запевняють, що їх всі було знищено.

З них 15 нібито збили над територією Брянської області, п'ять - над Курською областю, чотири - над Смоленською областю, два - над Орловською областю і по одному - над територіями Бєлгородської, Калузької, і Ростовської областей.

Губернатор Смоленської області теж заявляє про атаку дронів, які нібито відбивали у Рославльському та Смоленському районах. За його словами, внаслідок падіння уламків на землю постраждалих та руйнувань немає.

Проте у мережі опублікували кадри серйозної пожежі у Смоленській області після вибухів.

 

 

Спецоперації української розвідки

Нагадаємо, українські розвідники провели вже десятки спецоперацій, атакують об'єкти на території Росії, які допомагають підтримувати війну проти України. Йдеться про аеродроми, нафтобази, НПЗ, обороні підприємства тощо.

На початку вересня дрони СБУ вдарили по складу з боєприпасами та технікою у Воронезькій області. Там спалахнула масштабна пожежа з детонацією.

За слова керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, українські дрони можуть вражати військові об’єкти в Росії на відстані до 1800 км.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПожежаАтака дронів