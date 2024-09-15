Россияне говорят, что их атаковали дроны. В Смоленской области зафиксировали пожар (видео)

Россияне пожаловались на атаку дронов в ночь на 15 сентября. В Смоленской области заметили пожар, хотя власти умалчивают об этом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ в Telegram.
Как утверждают в российском Минобороны, противовоздушная оборона якобы обнаружила 29 дронов ночью. Россияне уверяют, что они все были уничтожены.
Из них 15 якобы сбили над территорией Брянской области, пять - над Курской областью, четыре - над Смоленской областью, два - над Орловской областью и по одному - над территориями Белгородской, Калужской, и Ростовской областей.
Губернатор Смоленской области тоже заявляет об атаке дронов, которую якобы отбивали в Рославльском и Смоленском районах. По его словам, в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет.
Однако в сети были опубликованы кадры серьезного пожара в Смоленской области после взрывов.
Напомним, украинские разведчики провели уже десятки спецопераций, атакуют объекты на территории России, помогающие поддерживать войну против Украины. Речь идет об аэродромах, нефтебазах, НПЗ, обороне предприятия и т.д.
В начале сентября дроны СБУ ударили по складу с боеприпасами и техникой в Воронежской области. Там загорелся масштабный пожар с детонацией.
По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, украинские дроны могут поражать военные объекты в России на расстоянии до 1800 км.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.