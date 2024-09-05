Росіяни кажуть, що Новоросійськ атакують надводні дрони

Нагадаємо, Новоросійськ, де базуються деякі російські військові кораблі, неодноразово зазнавав атак безпілотників.

СБУ та ГУР 17 травня понад сотнями дронів атакували цілі окупантів у Севастополі, Туапсе та Новоросійську. Зокрема, під удар потрапили морський порт, НПЗ, нафтовий термінал та електропідстанції.

Зазначимо, що партизани з'ясували, що російські окупанти зміцнюють військово-морську базу у Новоросійську після удару України. Роблять вони це, сподіваючись захиститись від українських морських дронів.

Росія перегнала в Новоросійськ 14 кораблів після удару по штабу Чорноморському флоту в Севастополі у вересні минулого року.

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