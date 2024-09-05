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Росіяни кажуть, що Новоросійськ атакують надводні дрони

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Влада Новоросійська заявила про атаку безекіпажних катерів. У порту міста дислокуються, зокрема, військові російські кораблі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

За словами мера Новоросійська, йде нібито відбиття атаки.

Він попросив жителів берегової лінії не підходити до вікон та не перебувати на відкритому просторі біля моря.

Нагадаємо, Новоросійськ, де базуються деякі російські військові кораблі, неодноразово зазнавав атак безпілотників.

СБУ та ГУР 17 травня понад сотнями дронів атакували цілі окупантів у Севастополі, Туапсе та Новоросійську. Зокрема, під удар потрапили морський порт, НПЗ, нафтовий термінал та електропідстанції.

Зазначимо, що партизани з'ясували, що російські окупанти зміцнюють військово-морську базу у Новоросійську після удару України. Роблять вони це, сподіваючись захиститись від українських морських дронів.

Росія перегнала в Новоросійськ 14 кораблів після удару по штабу Чорноморському флоту в Севастополі у вересні минулого року.

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Війна Росії проти України