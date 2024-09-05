Россияне говорят, что Новороссийск атакуют надводные дроны

Напомним, Новороссийск, где базируются некоторые российские военные корабли, неоднократно подвергался атакам беспилотников.

СБУ и ГУР 17 мая более сотнями дронов атаковали цели оккупантов в Севастополе, Туапсе и Новороссийске. В частности, под удар попали морской порт, НПЗ, нефтяной терминал и электроподстанции.

Отметим, что партизаны выяснили, что российские оккупанты укрепляют военно-морскую базу в Новороссийске после удара Украины. Делают они это, надеясь защититься от украинских морских дронов.

Россия перегнала в Новороссийск 14 кораблей после удара по штабу Черноморского флота в Севастополе в сентябре прошлого года.

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