Росіяни КАБами атакували Дергачі під Харковом: постраждали діти

Російські війська 26 квітня атакували місто Дергачі Харківського району, використавши КАБи. Загорівся двоповерховий будинок, постраждали діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Унаслідок ворожих ударів по Дергачам Харківського району постраждали двоє дітей", - розповів він.
За даними голови ОВА, дівчата 16 та 5 років отримали медичну допомогу на місці, без госпіталізації.
"Окупанти вдарили по центральній частині міста. Попередньо - керованими авіабомбами. Внаслідок удару керованою авіабомбою є загорання двоповерхового будинку", - додав Синєгубов.
Трохи пізніше Синєгубов зазначив, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Дергачах збільшилася до чотирьох людей.
"Хлопчик 4 роки та жінка 52 років отримали легкі травми та гостру реакцію на стрес", - додав глава ОВА.
Новина доповнюється...
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.