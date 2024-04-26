Росіяни КАБами атакували Дергачі під Харковом: постраждали діти

"Унаслідок ворожих ударів по Дергачам Харківського району постраждали двоє дітей", - розповів він.

За даними голови ОВА, дівчата 16 та 5 років отримали медичну допомогу на місці, без госпіталізації.

"Окупанти вдарили по центральній частині міста. Попередньо - керованими авіабомбами. Внаслідок удару керованою авіабомбою є загорання двоповерхового будинку", - додав Синєгубов.

Кількість постраждалих зросла

Трохи пізніше Синєгубов зазначив, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Дергачах збільшилася до чотирьох людей.

"Хлопчик 4 роки та жінка 52 років отримали легкі травми та гостру реакцію на стрес", - додав глава ОВА.

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