Россияне КАБами атаковали Дергачи под Харьковом: пострадали дети

"В результате вражеских ударов по Дергачам Харьковского района пострадали двое детей", - рассказал он.

По данным главы ОВА, девушки 16 и 5 лет получили медицинскую помощь на месте, без госпитализации.

"Оккупанты ударили по центральной части города. Предварительно - управляемыми авиабомбами. В результате удара управляемой авиабомбой является возгорание двухэтажного дома", - добавил Синегубов.

Количество пострадавших возросло

Чуть позже Синегубов отметил, что количество пострадавших в результате вражеского удара по жилому дому в Дергачах увеличилось до четырех человек.

"Мальчик 4 года и женщина 52 лет получили легкие травмы и острую реакцию на стресс", - добавил глава ОВА.

Обстрелы Дергачей

Российские войска постоянно обстреливают город Дергачи Харьковской области. Так, в конце марта этого года российская армия ракетой ударила по Дергачам. В результате этого были разрушены дома, пострадали четверо людей. Напомним, в мае 2022 года российские войска обстреляли Дергачи Харьковской области. В результате один человек погиб, а еще трое пострадали.

Отметим, российские войска в последнее время регулярно используют КАБы для обстрелов приграничных регионов Украины, в том числе при атаках на Харьков и Сумы. Например, в начале апреля в Харькове прогремели взрывы, жителей предупреждали о пусках КАБов.