ua en ru
Пт, 28 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одесі пролунав вибух

Одеса, П'ятниця 28 червня 2024 11:54
UA EN RU
В Одесі пролунав вибух Фото: в Одесі пролунав вибух 28 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибух в Одесі пролунав у п'ятницю, 28 червня. В Одеській області раніше була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та мера Одеси Геннадія Труханова у Telegram.

За повідомленнями місцевих жителів, в Одесі пролунав один вибух.

Повітряну тривогу в Одесі оголосили об 11:14. Повітряні сили ЗСУ спочатку попереджали про робота ППО по розвідувальному безпілотнику.

Пізніше Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Жителів Одеси закликали перебувати в укриттях.

Карта повітряних тривог станом на 11:45

В Одесі пролунав вибух

Нещодавній обстріл Одеси

Вранці 24 червня російські окупанти вдарили по Одесі крилатими ракетами. Росіяни застосували "Іскандер-К".

Внаслідок атаки була пошкоджена цивільна інфраструктура - склади, житлові будинки та автомобілі. В Одесі виникла масштабна пожежа, вогонь охопив території площею 3000 квадратних метрів. Відомо про чотирьох постраждалих.

Детальніше про наслідки нещодавнього обстрілу Одеси - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Вибух Війна в Україні Війна Росії проти України Повітряна тривога
NEWS
28-й День Конституції. Як ухвалювали основний закон України та що було до нього
28-й День Конституції. Як ухвалювали основний закон України та що було до нього
DAILY
Без блекауту, але із вимкненнями. Що чекає на українську енергетику до кінця 2024 року
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без блекауту, але із вимкненнями. Що чекає на українську енергетику до кінця 2024 року