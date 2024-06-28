В Одесі пролунав вибух

Вибух в Одесі пролунав у п'ятницю, 28 червня. В Одеській області раніше була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та мера Одеси Геннадія Труханова у Telegram.

За повідомленнями місцевих жителів, в Одесі пролунав один вибух. Повітряну тривогу в Одесі оголосили об 11:14. Повітряні сили ЗСУ спочатку попереджали про робота ППО по розвідувальному безпілотнику. Пізніше Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Жителів Одеси закликали перебувати в укриттях. Карта повітряних тривог станом на 11:45