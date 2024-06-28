Россияне "Искандером" ударили по Одесской области: фото последствий
Российские войска баллистикой атаковали Одесскую область 28 июня. Стали известны последствия атаки оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.
"Сегодня днем враг нанес удар баллистической ракетой, предположительно "Искандер-М" с кассетным зарядом, по Одесской области", - говорится в сообщении.
В результате попадания, по данным военных, загорелось пшеничное поле.
"Пожар ликвидируют. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Ущерб уточняется", - добавляют в Силах обороны.
Последствия обстрела Одесской области 28 июня (t.me/SJTF_Odes)
Обстрел Одесской области
28 июня, около 12:00, в Одессе прогремел взрыв.
В Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики с территории временно оккупированного Крыма. На тот момент в регионе объявили воздушную тревогу.
Потом в Воздушных силах рассказали об ударе баллистической ракетой по региону, анонсировав другие подробности обстрела дать позже.
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