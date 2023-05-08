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Росіяни "Іскандером" обстріляли громаду у Дніпропетровській області

Фото: "Іскандер" ( t me Tsaplienko)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 8 травня, російські війська обстріляли Павлоградський район Дніпропетровської області "Іскандером".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Черговий злочин росіян - ракетний удар по мирному Павлоградському району, який окупанти завдали сьогодні вдень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог випустив по Межиріцькій громаді "Іскандер". Наразі відповідні служби працюють, уточнення наслідків ще триває.

"На щастя - без жертв. Більше ворожих атак по громадах Дніпропетровської області протягом дня не зафіксовано", - додав голова облради.

Оновлено 20:48

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав, що у Межиріцькій громаді пролунали два вибухи.

Нагадаємо, що в Дніпропетровській та Харківській областях сьогодні, 8 травня чули вибухи. Наразі в обох регіонах оголошена повітряна тривога.

У неділю, 7 травня, російські окупанти обстріляли Нікополь. Унаслідок події постраждала одна людина.

До цього повідомлялось, що 6 травня, о 21:30 українські воїни приземлили "Шахед-136" в районі населеного пункту Суха Калина Дніпропетровської області.

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