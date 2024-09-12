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Росіяни, імовірно, захопили два села на Покровському напрямку: карти ISW

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Російські війська на Покровському напрямку, ймовірно, захопили Лисівку і Маринівку. Проте Інститут вивчення війни (ISW) не бачив жодних ознак того, що ЗСУ в Українському (на південний схід від Покровська) знаходяться під загрозою оточення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Операції ЗСУ в Росії

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Операція №2 - Луганська область

Операція №3 - Донецька область

"Південна вісь".

 

Як ідеться в матеріалі РБК-Україна, РФ продовжує масовані атаки в бік Покровська, намагаючись просунутися. Але як на цьому напрямку, так і загалом на сході можливості ворога вести саме потужні наступальні дії можуть вичерпатись до кінця цього місяця, крім того, посприяє зменшенню активних дій і погода.

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Війна Росії проти України