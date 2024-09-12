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Россияне, вероятно, захватили два села на Покровском направлении: карты ISW

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Российские войска на Покровском направлении, вероятно, захватили Лисовку и Мариновку. Однако Институт изучения войны (ISW) не видел никаких признаков того, что ВСУ в Украинском (юго-восточнее Покровска) находятся под угрозой окружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Операции ВСУ в России

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Операция №2 - Луганская область

Операция №3 - Донецкая область

"Южная ось".

 

Как говорится в материале РБК-Украина, РФ продолжает массированные атаки в сторону Покровска, пытаясь продвинуться. Но как на этом направлении, так и в целом на востоке возможности врага вести именно мощные наступательные действия могут иссякнуть до конца этого месяца, кроме того, поспособствует уменьшению активных действий и погода.

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Война России против Украины