Россияне, вероятно, захватили два села на Покровском направлении: карты ISW

Российские войска на Покровском направлении, вероятно, захватили Лисовку и Мариновку. Однако Институт изучения войны (ISW) не видел никаких признаков того, что ВСУ в Украинском (юго-восточнее Покровска) находятся под угрозой окружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Как говорится в материале РБК-Украина, РФ продолжает массированные атаки в сторону Покровска, пытаясь продвинуться. Но как на этом направлении, так и в целом на востоке возможности врага вести именно мощные наступательные действия могут иссякнуть до конца этого месяца, кроме того, поспособствует уменьшению активных действий и погода.
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