Россияне, вероятно, захватили два села на Покровском направлении: карты ISW

Как говорится в материале РБК-Украина, РФ продолжает массированные атаки в сторону Покровска, пытаясь продвинуться. Но как на этом направлении, так и в целом на востоке возможности врага вести именно мощные наступательные действия могут иссякнуть до конца этого месяца, кроме того, поспособствует уменьшению активных действий и погода.

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