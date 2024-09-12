Росіяни, імовірно, захопили два села на Покровському напрямку: карти ISW

Російські війська на Покровському напрямку, ймовірно, захопили Лисівку і Маринівку. Проте Інститут вивчення війни (ISW) не бачив жодних ознак того, що ЗСУ в Українському (на південний схід від Покровська) знаходяться під загрозою оточення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .

Операції ЗСУ в Росії

Українські війська завдали серії безпілотних і ракетних ударів по Росії в ніч з 10 на 11 вересня та 11 вересня в рамках Курської операції.

Губернатор Мурманської області Андрій Чібіс заявив, що російська влада закрила два аеропорти в Мурманській області через діяльність українських безпілотників, а пізніше заявив, що ППО збила три українські безпілотники над Мурманською областю.

Російські ЗМІ заявляли, що росіяни збили ймовірно модифіковану українську ракету ППО С-200 біля газорозподільної станції в Єфремівському районі Тульської області.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

11 вересня російські війська продовжували обмежені наступальні дії на півночі Харківської області, але не просувалися.

Речник Харківського угруповання військ ЗСУ полковник Віталій Саранцев зазначив, що нещодавно російські війська здійснили механізовану атаку з використанням бронетехніки та танків у напрямку Глибокого.

Операція №2 - Луганська область

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Куп’янська під час продовження боїв уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна . Геолокаційні кадри, опубліковані 10 вересня, показують, що окупанти трохи просунулися на північ від Стельмахівки (на південний схід від Куп’янська). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 11 вересня, показують, що російські війська просунулися вздовж смуги на північ від Піщаного (на південний схід від Куп’янська та на північний захід від Стельмахівки).

Російські військові блогери стверджували, що сили РФ перетнули річку Жеребець у Макіївці (на північний захід від Кремінної) і ведуть бої на іншому березі річки, що узгоджується з оціненим просуванням росіян у населеному пункті.

Операція №3 - Донецька область

Бої тривали на північний схід від Сіверська біля Григорівки; на схід від Сіверська поблизу Верхньокам'янського; і на південний схід від Сіверська в районі Спірного, Виїмки та Івано-Дарівки, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські війська продовжували наступальні дії під Часовим Яром; на північ від Часового Яру біля Калинівки; і на схід від Часового Яру біля Іванівського , але підтверджених змін лінії фронту не було.

І російські, і українські сили нещодавно незначно просунулися поблизу Торецька на тлі триваючих боїв у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 вересня, показують, що українські сили нещодавно незначно просунулися в північно-східному Торецьку. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 11 вересня, вказують на те, що російські війська просунулися вздовж вулиці Центральної у східному Торецьку, а російський блогер стверджував, що російські війська просунулися далі вздовж цієї вулиці та в полях на південний схід від Торецька. Проте ISW не спостерігав візуального підтвердження цих більш широких тверджень.

Російські війська також продовжували наземні атаки поблизу Дачного (на північний схід від Торецька), Північного (на схід від Торецька) та Нелипівки (на південь від Торецька).

Російські війська, ймовірно, захопили Лисівку (на південний схід від Покровська) і просунулися далі на південний схід від Покровська.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 11 вересня, видно, як російські війська піднімають прапор у центрі Лисівки, а російські блогери стверджували, що підрозділи РФ захопили населений пункт.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 10 вересня, вказують на те, що російські сили також просунулися в полях на захід від Маринівки (на південний схід від Покровська) і що вони, ймовірно, захопили Маринівку.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець визнав, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід і схід від Селидового та на захід від Новогродівки (обидва на південний схід від Покровська).

Російські блогери стверджували, що російські війська також просунулися до східного Українського (на південний схід від Покровська) і в полях на північ і південний схід від Українського, і що російські війська намагаються оточити українські сили в межах населеного пункту. " Проте ISW не помітила жодних ознак того, що українські сили в населеному пункті знаходяться під загрозою оточення", - йдеться у звіті.

Російські війська також продовжували наступальні дії на схід від Покровська в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Гродівки, Іванівки та Михайлівки та на південний схід від Покровська в районі Новогродівки, Маринівки, Селидового, Українського та Гірника.

Російські війська 11 вересня продовжували наступальні операції на захід від Донецька, але не зробили жодного підтвердженого просування. Російський блогер стверджував, що російські сили незначно просунулися на північний схід від Красногорівки, хоча ISW не знайшов візуального підтвердження цього твердження.

Російські війська 11 вересня продовжували наступальні операції на південний захід від Донецька, але не зробили жодного підтвердженого просування. Російські війська продовжували атакувати на північний схід від Вугледара біля Костянтинівки та Водяного; біля самого Вугледара; і на південний захід від Вугледара поблизу Павлівки.

"Південна вісь".

10 і 11 вересня російські війська продовжували наступ на захід Запорізької області, в тому числі на північний захід від Роботиного біля Малих Щербаків і на північний схід від Роботиного біля Малої Токмачки, але лінія фронту не змінилася. [56]