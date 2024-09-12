Россияне, вероятно, захватили два села на Покровском направлении: карты ISW

Российские войска на Покровском направлении, вероятно, захватили Лисовку и Мариновку. Однако Институт изучения войны (ISW) не видел никаких признаков того, что ВСУ в Украинском (юго-восточнее Покровска) находятся под угрозой окружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

Операции ВСУ в России

Украинские войска нанесли серию беспилотных и ракетных ударов по России в ночь с 10 на 11 сентября и 11 сентября в рамках Курской операции.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что российские власти закрыли два аэропорта в Мурманской области из-за деятельности украинских беспилотников, а позже заявил, что ПВО сбила три украинских беспилотника над Мурманской областью.

Российские СМИ заявляли, что россияне сбили, вероятно, модифицированную украинскую ракету ПВО С-200 возле газораспределительной станции в Ефремовском районе Тульской области.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

11 сентября российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на севере Харьковской области, но не продвигались.

Представитель Харьковской группировки войск ВСУ полковник Виталий Саранцев отметил, что недавно российские войска совершили механизированную атаку с использованием бронетехники и танков в направлении Глубокого.

Операция №2 - Луганская область

Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска во время продолжения боев вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные кадры, опубликованные 10 сентября, показывают, что оккупанты немного продвинулись к северу от Стельмаховки (юго-восточнее Купянска). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 11 сентября, показывают, что российские войска продвинулись вдоль полосы севернее Песчаного (юго-восточнее Купянска и северо-западнее Стельмаховки).

Российские военные блогеры утверждали, что силы РФ пересекли реку Жеребец в Макеевке (к северо-западу от Кременной) и ведут бои на другом берегу реки, что согласуется с оцененным продвижением россиян в населенном пункте.

Операция №3 - Донецкая область

Бои продолжались северо-восточнее Северска у Григорьевки; восточнее Северска вблизи Верхнекаменского; и юго-восточнее Северска в районе Спорного, Выемки и Ивано-Дарьевки, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российские войска продолжали наступательные действия под Часовом Яром; к северу от Часова Яра у Калиновки; и восточнее Часова Яра у Ивановского, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

И российские, и украинские силы недавно незначительно продвинулись вблизи Торецка на фоне продолжающихся боев в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 10 сентября, показывают, что украинские силы недавно незначительно продвинулись в северо-восточном Торецке. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 11 сентября, указывают на то, что российские войска продвинулись вдоль Центральной улицы в восточном Торецке, а российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись дальше вдоль этой улицы и в полях юго-восточнее Торецка. Однако ISW не наблюдал визуального подтверждения этих более широких утверждений.

Российские войска также продолжали наземные атаки вблизи Дачного (к северо-востоку от Торецка), Северного (восточнее Торецка) и Нелиповки (южнее Торецка).

Российские войска, вероятно, захватили Лисовку (юго-восточнее Покровска) и продвинулись дальше к юго-востоку от Покровска.

На геолокационных кадрах, опубликованных 11 сентября, видно, как российские войска поднимают флаг в центре Лисовки, а российские блогеры утверждали, что подразделения РФ захватили населенный пункт.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 10 сентября, указывают на то, что российские силы также продвинулись в полях к западу от Мариновки (юго-восточнее Покровска) и что они, вероятно, захватили Мариновку.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец признал, что российские войска недавно продвинулись к северо-востоку и востоку от Селидово и к западу от Новогродовки (оба к юго-востоку от Покровска).

Российские блогеры утверждали, что российские войска также продвинулись к восточному Украинскому (юго-восточнее Покровска) и в полях к северу и юго-востоку от Украинского, и что российские войска пытаются окружить украинские силы в пределах населенного пункта. " Однако ISW не заметила никаких признаков того, что украинские силы в населенном пункте находятся под угрозой окружения", - говорится в отчете.

Российские войска также продолжали наступательные действия к востоку от Покровска в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Свиридоновки, Гродовки, Ивановки и Михайловки и юго-восточнее Покровска в районе Новогродовки, Мариновки, Селидового, Украинского и Горняка.

Российские войска 11 сентября продолжали наступательные операции к западу от Донецка, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Российский блогер утверждал, что российские силы незначительно продвинулись северо-восточнее Красногоровки, хотя ISW не нашел визуального подтверждения этого утверждения.

Российские войска 11 сентября продолжали наступательные операции юго-западнее Донецка, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Российские войска продолжали атаковать к северо-востоку от Угледара у Константиновки и Водяного; у самого Угледара; и юго-западнее Угледара близ Павловки.

"Южная ось".

10 и 11 сентября российские войска продолжали наступление на запад Запорожской области, в том числе к северо-западу от Работино у Малых Щербаков и к северо-востоку от Работино у Малой Токмачки, но линия фронта не изменилась.