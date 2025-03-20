Росіяни ховаються у підвалах та накопичують сили: у ЗСУ розповіли про ситуацію у Вовчанську

Російські окупанти у Вовчанську Харківської області намагаються сховатися від ударів ЗСУ у підвалах підприємств і житлових будинків. Там вони накопичують особовий склад та ресурси.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Павло Шамшин в ефірі телемарафону.
"Вовчанськ - це доволі велике місто, велика агломерація, і там є і підприємства, і чимало житлових будинків. Кожне підприємство, як і житлові будинки, має значні підвальні приміщення. Росіяни їх там намагаються дообладнати та використовувати у своїх цілях. Насамперед для накопичення особового складу та логістичного забезпечення", - розповів Шамшин.
Він зазначив, що українські захисники дістають ворога й під землею, але відмовився розголошувати подробиці.
"Зупинятися на цьому, що саме ми робимо, не став би, бо не потрібно ворогу знати, яким чином ми його знищуємо, але скажу одне: в цих підвалах, в цих підземних комунікаціях росіяни часто знаходять свою смерть", - підкреслив речник.
Шамшин додав, що з настанням теплої погоди окупанти намагаються активізувати логістику. Але весняна сльота та бездоріжжя поки що ускладнюють пересування особового складу та важкої техніки.
Нагадаємо, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, російська армія не припиняє своїх штурмів на Харківському напрямку. Однак в районі Вовчанська ворога вдається стримувати.
У травні минулого року росіяни почали масштабну наступальну операцію на цьому напрямку. Їх метою було створення на півночі України "буферної зони" та ймовірне захоплення Харкова. Однак, через десять місяців ворог заблокований у районі Вовчанська, а на деяких відтинках - відкинутий на північ.
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