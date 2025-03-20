Росіяни ховаються у підвалах та накопичують сили: у ЗСУ розповіли про ситуацію у Вовчанську

"Вовчанськ - це доволі велике місто, велика агломерація, і там є і підприємства, і чимало житлових будинків. Кожне підприємство, як і житлові будинки, має значні підвальні приміщення. Росіяни їх там намагаються дообладнати та використовувати у своїх цілях. Насамперед для накопичення особового складу та логістичного забезпечення", - розповів Шамшин.

Він зазначив, що українські захисники дістають ворога й під землею, але відмовився розголошувати подробиці.

"Зупинятися на цьому, що саме ми робимо, не став би, бо не потрібно ворогу знати, яким чином ми його знищуємо, але скажу одне: в цих підвалах, в цих підземних комунікаціях росіяни часто знаходять свою смерть", - підкреслив речник.

Шамшин додав, що з настанням теплої погоди окупанти намагаються активізувати логістику. Але весняна сльота та бездоріжжя поки що ускладнюють пересування особового складу та важкої техніки.