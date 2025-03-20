Россияне прячутся в подвалах и накапливают силы: в ВСУ рассказали о ситуации в Волчанске

"Волчанск - это довольно большой город, большая агломерация, и там есть и предприятия, и немало жилых домов. Каждое предприятие, как и жилые дома, имеет значительные подвальные помещения. Россияне их там пытаются дооборудовать и использовать в своих целях. Прежде всего для накопления личного состава и логистического обеспечения", - рассказал Шамшин.

Он отметил, что украинские защитники достают врага и под землей, но отказался разглашать подробности.

"Останавливаться на этом, что именно мы делаем, не стал бы, потому что не нужно врагу знать, каким образом мы его уничтожаем, но скажу одно: в этих подвалах, в этих подземных коммуникациях россияне часто находят свою смерть", - подчеркнул спикер.

Шамшин добавил, что с наступлением теплой погоды оккупанты пытаются активизировать логистику. Но весенняя слякоть и бездорожье пока затрудняют передвижение личного состава и тяжелой техники.