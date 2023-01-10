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Росіяни хотіли зірвати онлайн-аукціон Бенксі на підтримку України

Фото: росіяни хотіли зірвати онлайн-аукціон Бенксі на підтримку України (instagram.com banksy)
Автор: Каріна Левицька

Інтернет-аукціон гравюр Бенксі для України став об’єктом тисяч "ворожих атак" з Росії. Благодійна організація Фонд Legacy of War зафіксувала 3500 незаконних реєстрацій з російських IP-адрес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Я зробив 50 таких скринпринтів, а всі кошти ідуть нашим друзям в Україну", - написав він в своєму акаунті Instagram.

Нагадаємо, в Україні зареєстрували понад 1,5 тисячі кібератак з початку повномасштабної війни.

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