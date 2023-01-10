Росіяни хотіли зірвати онлайн-аукціон Бенксі на підтримку України

Інтернет-аукціон гравюр Бенксі для України став об’єктом тисяч "ворожих атак" з Росії. Благодійна організація Фонд Legacy of War зафіксувала 3500 незаконних реєстрацій з російських IP-адрес.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Я зробив 50 таких скринпринтів, а всі кошти ідуть нашим друзям в Україну", - написав він в своєму акаунті Instagram.
Нагадаємо, в Україні зареєстрували понад 1,5 тисячі кібератак з початку повномасштабної війни.
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