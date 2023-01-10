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Россияне хотели сорвать онлайн-аукцион Бенкси в поддержку Украины

Фото: россияне хотели сорвать онлайн-аукцион Бенкси в поддержку Украины (instagram.com banksy)
Автор: Карина Левицкая

Интернет-аукцион гравюр Бенкси для Украины стал объектом тысяч "вражеских атак" из России. Благотворительная организация Фонд Legacy of War зафиксировала 3500 незаконных регистраций по российским IP-адресам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Я сделал 50 таких скринпринтов, а все средства идут нашим друзьям в Украину", – написал он в своем аккаунте Instagram.

Напомним, в Украине зарегистрировали более 1,5 тысячи кибератак с начала полномасштабной войны.

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