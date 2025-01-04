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Россияне хотят заставить ВСУ выйти из Покровска, но это сейчас маловероятно, - ОСУВ "Хортица"

Покровск, Суббота 04 января 2025 18:46
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Россияне хотят заставить ВСУ выйти из Покровска, но это сейчас маловероятно, - ОСУВ "Хортица" Фото: Россияне хотят заставить ВСУ выйти из Покровска (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне пытаются ослабить украинскую логистику в Покровске, но вытеснить ВСУ из города пока маловероятно. Противник может пытаться заставить украинские войска вывести свои силы из Покровска, однако это выглядит сложной задачей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

Российские войска ставят своей целью ослабить логистические возможности Вооруженных сил Украины в Покровске.

По словам представителя ОСУВ "Хортица", хотя они могут попытаться создать условия для того, чтобы украинские войска покинули город, пока это выглядит маловероятным.

"По меньшей мере, они хотят ослабить украинскую логистику в самом городе. Мне кажется, что просто обойти его полностью - это для них очень амбициозная цель", - пояснил он.

Трегубов пояснил, что россияне надеются на возможность заставить командование ВСУ отступить из города, однако, по его мнению, этот сценарий в настоящее время является чрезвычайно сложным.

"Похоже на то, что они пытаются хотя бы ослабить украинские войска там, ослабить снабжение, и спровоцировать украинское командование на вывод войск из города. Хотя, пока это выглядит крайне маловероятно", - подытожил он.

Напомним, что в отдельном материале РБК-Украина объяснило, что сейчас происходит вокруг Покровска и действительно ли существует угроза для Днепропетровской области.

Заметим, что, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на сегодня Покровское направление остается самым горячим.

Кроме того, за минувшие сутки российская армия потеряла в войне против Украины более 1500 военных. Также украинским военным удалось вчера сбить вражеский вертолет.

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