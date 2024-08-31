Росіяни хочуть завести у Вовчанськ підрозділ "Ахмат": в ЗСУ висловилися про їх ціль

Саранцев розповів, що наразі є певна інформація про те, що противник перевів деякі підрозділи на Курський напрямок. Проте, за його словами, це не означає, що кількість сил противника суттєво зменшилась. Навпаки, крім того, що противник проводить внутрішню ротацію, він ще активно задіює свої оперативні резерви.

"Так, нещодавно була замінена 83 окрема штурмова бригада поблизу Вовчанська на 136 бригаду, яку противник перевів з іншого напрямку. Це майже 3000 особового складу він заводить на наш напрямок", - пояснив він.

Водночас речник зауважив, що у Вовчанськ можуть зайти підрозділи "Ахмат".

"Також є інформація, що противник найближчим часом заведе у Вовчанськ підрозділи "Ахмат". Це не велика кількість особового складу. Їхня присутність в цьому населеному пункті - це скоріше самопіар. Навіть російське командування не покладає на них жодних надій, це самопіар, а не якісь там активні дії", - зауважив Саранцев.

Він також підкреслив, що наразі військові України мають достатньо сил та засобів, щоб ефективно стримувати ворога.