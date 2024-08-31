Россияне хотят завести в Волчанск подразделение "Ахмат": в ВСУ высказались об их цели

Саранцев рассказал, что есть определенная информация о том, что противник перевел некоторые подразделения на Курское направление. Однако, по его словам, это не означает, что количество сил противника существенно снизилось. Напротив, кроме того, что противник производит внутреннюю ротацию, он еще активно задействует свои оперативные резервы.

"Да, недавно была заменена 83 отдельная штурмовая бригада близ Волчанска на 136 бригаду, которую противник перевел из другого направления. Это почти 3000 личного состава он заводит на наше направление", - пояснил он.

В то же время спикер отметил, что в Волчанск могут зайти подразделения "Ахмат".

Также есть информация, что противник в ближайшее время заведет в Волчанск подразделения "Ахмат". Это не большое количество личного состава. Их присутствие в этом населенном пункте - это скорее "самопиар". Даже российское командование не возлагает на них никаких надежд, это "самопиар", а не какие-то активные действия", - отметил Саранцев.

Он также подчеркнул, что в настоящее время у военных Украины достаточно сил и средств, чтобы эффективно сдерживать врага.