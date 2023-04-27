Росіяни хочуть запустити фейкову радіохвилю в Харківській області: як її розпізнати

У Харківській області російські окупанти намагаються вести фейкове радіомовлення під назвою "Слобожанське FM". Його поширюють на частоті 90,2 FM.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської ОВА.
"Наголошуємо, що це вже не перша спроба ворога маскуватися під українське мовлення і дезінформувати населення Харківської області", - звернули увагу в ОВА.
Своєю чергою місцевих жителів закликали слухати лише перевірену інформацію:
Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила так званого "фіксера" російських пропагандистів, який вигадував та допомагав росіянам поширювати фейки про Україну.
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