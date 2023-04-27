RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне хотят запустить фейковую радиоволну в Харьковской области: как ее распознать

Фото: россияне хотят запустить фейковую радиоволну в Харьковской области (pixabay.com)
Автор: Мария Кучерявец

В Харьковской области российские оккупанты пытаются вести фейковое радиовещание под названием "Слобожанское FM". Его распространяют на частоте 90,2 FM.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Харьковской ОВА.

"Отмечаем, что это уже не первая попытка врага маскироваться под украинское вещание и дезинформировать население Харьковской области", - обратили внимание в ОВА.

В свою очередь местных жителей призвали слушать только проверенную информацию:

  • Балаклея - 104,9 МГц;
  • Змиев - 90,8 МГц;
  • Близнецы, Большой Бурлук - 100,1 МГц;
  • Барвенково - 103,4 МГц;
  • Изюм - 89,7 МГц.

Напомним, недавно СБУ разоблачила так называемого "фиксера" российских пропагандистов, который придумывал и помогал россиянам распространять фейки об Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харковфейкипропагандист