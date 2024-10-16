Россияне хотят захватить под Покровском единственную в Украине шахту коксового угля, - Reuters
Российские войска продвигаются в Покровск. В их планах, вероятно, захват шахты по добыче особого вида угля - коксового.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет агентство, россияне хотят захватить шахту, поскольку она важна для металлургической промышленности Украины. Эта шахта расположена примерно в 10 км к западу от центра города. На ней добывают особый вид угля, необходимый для производства коксового угля.
Как заявил Reuters глава ассоциации металлургов Украины Александр Каленков, потеря Покровской шахты может привести к падению производства стали.
"Мы могли бы произвести до 7,5 миллионов тонн стали до конца года, а на следующий год мы планировали увеличить производство до более чем 10 миллионов", - сказал Каленков.
По словам Каленкова, это также приведет к росту производственных издержек для металлургов.
"Импорт, конечно, будет, но его будет недостаточно", - заявил он.
В Покровске находится одна из крупнейших шахт Украины по добыче коксового угля - шахтоуправление "Покровское". Эта шахта является ключевым предприятием региона, специализируется на добыче высококачественного коксующегося угля, используемого в металлургической промышленности для производства стали.
"Покровская" - одна из самых крупных в Украине, и его продукция имеет стратегическое значение, обеспечивая металлургические комбинаты необходимым сырьем. Предприятие работает с глубокими пластами угля, требующими современных технологий и оборудования для добычи.
Ситуация в районе Покровска
Покровское направление остается одной из самых горячих точек фронта, где постоянные боевые действия и обстрелы приводят к перебоям с электричеством и водой.
Несмотря на сложные условия, в городе проживает еще около 16 тысяч человек, хотя эвакуация продолжается. Из-за ударов РФ север Донецкой области недавно остался без света, а водоснабжение в Покровск было прервано.
В последнее время украинские военные смогли остановить наступление российской армии под Покровском в Донецкой области.
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