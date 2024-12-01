"Гарматне м'ясо". Путін кине на фронт багато північнокорейських солдатів, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський підтвердив наявність перших загиблих серед північнокорейських солдатів у Курській області (Російська Федерація). І вважає, що російський Володимир Путін використовуватиме бійців як "гарматне м'ясо".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Kyodo News.
Зеленський не повідомив, скільки північнокорейських солдатів загинули чи були поранені у боях із Силами оборони України. За його словами, близько 12 000 тисяч військових КНДР готові задіяти у війні, але потрібно "отримати докази", перш ніж розкривати точну кількість жертв.
"Він також вважає, що на передову війну буде відправлено багато північнокорейських солдатів, і "безперечно", що Володимир Путін буде використовувати їх як гарматне м'ясо", - цитує його Kyodo News.
Раніше на тлі зростання занепокоєння через залучення військових із КНДР до російсько-української війни президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами по цілях на території РФ. З того часу з обох боків посилилися повітряні атаки, а Москва вперше застосувала ракету середньої дальності.
Зазначимо, на початку листопада на прес-конференції за підсумками саміту Європейського політичного співтовариства Зеленський вже підтверджував наявність перших втрат у північнокорейських військах у Курській області.
Нагадаємо, за даними західних медіа, внаслідок масованого удару ракетами Storm Shadow по ворожому штабу в Мар'їно (Курська область) минулого тижня загинув північнокорейський генерал і ще кілька офіцерів отримали поранення.
Особа генерала не розкривається. Але відомо, що Пхеньян направив до Росії генерал-полковника Кім Чен Бока, щоб той контролював підрозділи спеціального призначення "Штормовий корпус".
За словами начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргілевича, північнокорейські війська вже брали участь у боях проти українських сил причому під виглядом "корінного населення Далекого Сходу".
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