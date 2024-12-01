"Гарматне м'ясо". Путін кине на фронт багато північнокорейських солдатів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив наявність перших загиблих серед північнокорейських солдатів у Курській області (Російська Федерація). І вважає, що російський Володимир Путін використовуватиме бійців як "гарматне м'ясо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Kyodo News .

Зеленський не повідомив, скільки північнокорейських солдатів загинули чи були поранені у боях із Силами оборони України. За його словами, близько 12 000 тисяч військових КНДР готові задіяти у війні, але потрібно "отримати докази", перш ніж розкривати точну кількість жертв.

"Він також вважає, що на передову війну буде відправлено багато північнокорейських солдатів, і "безперечно", що Володимир Путін буде використовувати їх як гарматне м'ясо", - цитує його Kyodo News.

Раніше на тлі зростання занепокоєння через залучення військових із КНДР до російсько-української війни президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами по цілях на території РФ. З того часу з обох боків посилилися повітряні атаки, а Москва вперше застосувала ракету середньої дальності.

Зазначимо, на початку листопада на прес-конференції за підсумками саміту Європейського політичного співтовариства Зеленський вже підтверджував наявність перших втрат у північнокорейських військах у Курській області.