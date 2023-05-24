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Россияне хотят отправить курсантов на войну против Украины, - ЦНС

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Среда 24 мая 2023 17:16
Россияне хотят отправить курсантов на войну против Украины, - ЦНС Фото: Россиянин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне планируют отправить на войну курсантов. Сейчас они проходят обучение на границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Российские курсанты проходят обучение в боевых условиях в Курской и Брянской областях РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стажировка проходит на опорных пунктах подразделений 4-й танковой дивизии (Брянская область) и 76-й десантно-штурмовой дивизии (Курская область). Данные соединения обеспечивают прикрытие границы с Украиной.

"В дальнейшем курсантов планируют привлекать к боевым действиям на территории РФ", - добавили в ЦНС.

Проблемы с личным составом в армии РФ

Российская армия несет значительные потери на войне против Украины. Ее руководство пытается привлекать на войну иностранцев, заключенных, а также срочников.

Общее количество потерь российской армии с начала вторжения по данным на 24 мая составляет 204 760 военных. За последние сутки ВСУ уничтожили 400 оккупантов, вертолет и 21 артиллерийскую систему.

Напомним, что еще в 2022 году в Белгородскую область на границу с Украиной армия РФ начала массово отправлять срочников. Они роют окопы, прячутся в блиндажах от прилетов, получают ранения, а часть из них уже погибла.

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