Окупанти почали весняний призов на строкову службу українців у Запорізькій області

Російські окупанти розпочинають призов на строкову службу молоді з захоплених територій Запорізької області.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"Наприкінці березня диктатор Путін підписав указ про призов на строкову службу громадян РФ. Виключень для нових окупованих територій в указі немає", - заявив він. Федоров підкреслив, що в середині квітня гауляйтер Балицький створив призовні комісії на тимчасово окупованих територіях. "Про свої гучні заяви, що мешканців ТОТ не призиватимуть на службу, щонайменше 5 років, тепер мовчить. Залучення мешканців ТОТ до служби в армії країни-окупанта - це порушення міжнародного законодавства", - підкреслив голова ОВА.