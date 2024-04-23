Окупанти в Запорізькій області вчать школярів збирати безпілотники, - ОВА
Росіяни на тимчасово захопленій території Запорізької області змушують школярів збирати дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
За його словами, на окупованих територіях росіяни поширюють пропаганду серед школярів. Їх змушують вступати до мілітаризованої організації "Юнармія".
Також школярів вчать збирати дрони та навчають навичкам їхнього керування.
Проблеми з житлом
Також Федоров повідомив, що росіяни відбирають житло людей, які виїхали з окупованих територій. Окупанти змушують людей повертатися на захоплені території, щоб оформити майно за російськими правилами. І для цього потрібно отримати громадянство РФ.
Федоров уточнив, що навіть реєстрація житла в російському реєстрі не гарантує того, що окупанти його не відберуть.
Життя в окупації
Росіяни на захоплених територіях займаються репресіями, проводять мобілізацію населення і займаються тотальною русифікацією.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники змушують українських дітей на тимчасово окупованих територіях писати так звані "листи солдату". Таким чином, ворог прославляє війну РФ проти України.
Також на тимчасово окупованих територіях росіяни проводять рекрутинг українців на війну проти своєї ж країни.
Які методи "прив'язки" до себе використовують російські окупанти, наскільки вони ефективні і чого намагаються досягти в Кремлі, - в матеріалі РБК-Україна.
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