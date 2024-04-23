Окупанти в Запорізькій області вчать школярів збирати безпілотники, - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова .

За його словами, на окупованих територіях росіяни поширюють пропаганду серед школярів. Їх змушують вступати до мілітаризованої організації "Юнармія".

Також школярів вчать збирати дрони та навчають навичкам їхнього керування.

Проблеми з житлом

Також Федоров повідомив, що росіяни відбирають житло людей, які виїхали з окупованих територій. Окупанти змушують людей повертатися на захоплені території, щоб оформити майно за російськими правилами. І для цього потрібно отримати громадянство РФ.

Федоров уточнив, що навіть реєстрація житла в російському реєстрі не гарантує того, що окупанти його не відберуть.