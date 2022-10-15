Росіяни з Херсонського напрямку скаржаться на втрати та постійні поразки (перехоплення)

У черговій перехопленій розмові російський окупант розповідає про ситуацію на Південному фронті. Він скаржиться на хаос серед особового складу та командування.

"Їдеш вперед і навіть не знаєш, чи є там хтось, чи ні. Задавиш ти піхотинця, який в окопі сидить, чи ні. Я в танку їду та боюсь, що мене свої ж з Птура зах**рять", - сказав окупант.

За його словами, з 600 осіб на фронті залишилося лише 50-60 осіб, інші загинули чи отримали травми.

"Ось там хлопці лежать, взагалі прямо на передовій. Лежать там "200"-ті. Їх не можуть звідти витягнути. А вони лежать там з 8 вересня", - заявив солдат.

При цьому окупант зазначає, що українські військові проводять аеророзвідку та постійно влучають по ворожих позиціях. Натомість російські війська б'ють абияк.