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Россияне из Херсонского направления жалуются на потери и постоянные поражения (перехват)

Фото: оккупанты жалуются на потери на Херсонском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты на Херсонском направлении жалуются на постоянные поражения. Они подтверждают, что армия России несет большие потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре российский оккупант рассказывает о ситуации на Южном фронте. Он жалуется на хаос среди личного состава и командования.

"Едешь вперед и даже не знаешь, есть ли там кто-то, или нет. Задавишь ты пехотинца, который в окопе сидит, или нет. Я в танке еду и боюсь, что меня свои же из Птура зах**рят", - сказал оккупант.

По его словам, из 600 человек пехоты на фронте осталось всего 50-60 человек, остальные погибли или получили травмы.

"Вот там ребята лежат, вообще прямо на передовой. Лежат там "200"-е. Их не могут оттуда вытащить. А они лежат там с 8 сентября", - заявил солдат.

При этом оккупант отмечает, что украинские военные проводят аэроразведку и постоянно попадают по вражеским позициям. Вместо этого российские войска бьют кое-как.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 400 оккупантов, всего Россия потеряла уже 64700 военных.

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