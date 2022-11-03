Росіяни у Херсонській області заборонили вчителям використовувати месенджери

У четвер, 3 листопада, стало відомо, що окупаційна "влада" Херсонської області заборонила вчителям користуватись месенджерами на смартфонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Олешківського міського голови Євгена Рищука.

Мова йде про акаунти, які прив'язані на українські номери. Також від вчителів вимагають оформлювати російські електронні пошти.

"Окупанти заборонили херсонським вчителям користуватися WhatsApp та Viber, а також Telegram", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, російські окупанти перемістили свою "адміністрацію" з Херсона на лівий берег Дніпра. Тепер вона розміщена у захопленому Скадовську.

Нагадаємо, що росіяни силоміць виселяють громадян, які проживають вздовж Дніпра у Херсонській області.

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