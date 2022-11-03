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Росіяни у Херсонській області заборонили вчителям використовувати месенджери

Фото: Росіяни у Херсонській області заборонили вчителям використовувати месенджери (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 3 листопада, стало відомо, що окупаційна "влада" Херсонської області заборонила вчителям користуватись месенджерами на смартфонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Олешківського міського голови Євгена Рищука.

"Окупанти заборонили херсонським вчителям користуватися WhatsApp та Viber, а також Telegram", - йдеться в повідомленні.

Мова йде про акаунти, які прив'язані на українські номери. Також від вчителів вимагають оформлювати російські електронні пошти.

Як повідомлялось, російські окупанти перемістили свою "адміністрацію" з Херсона на лівий берег Дніпра. Тепер вона розміщена у захопленому Скадовську.

Нагадаємо, що росіяни силоміць виселяють громадян, які проживають вздовж Дніпра у Херсонській області.

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Російська ФедераціяХерсонська областьВійна в Україні