Россияне в Херсонской области запретили учителям использовать мессенджеры

В четверг, 3 ноября, стало известно, что оккупационные "власти" Херсонской области запретили учителям пользоваться мессенджерами на смартфонах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Алешки Евгения Рыщука.

Речь идет об аккаунтах, привязанных на украинские номера. Также от учителей требуется оформлять российские электронные почты.

"Оккупанты запретили херсонским учителям пользоваться WhatsApp и Viber, а также Telegram", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские оккупанты переместили свою "администрацию" из Херсона на левый берег Днепра. Теперь она находится в захваченном Скадовске.

Напомним, что россияне силой выселяют граждан, проживающих вдоль Днепра в Херсонской области.

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