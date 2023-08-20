Росіяни в Херсонській області прицільно вдарили по житловому будинку, є загибла

"Ворожий танк прицільно вдарив по житловому будинку, через що 60-річна жінка отримала травми несумісні з життям", - пише Прокудін.

Зокрема 45-річна цивільна отримала множинні уламкові поранення. Постраждалу госпіталізували, наразі лікарі надають їй необхідну допомогу.

Ситуація в Херсонській області

Після того як наші воїни деокупували правий берег Дніпра в Херсонської області, російські терористи щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів окупанти використовують важке озброєння та авіацію.

Як розповів Прокудін, минулої доби, 19 серпня, російські окупанти здійснили 77 обстрілів по території регіону. Загалом терористи випустили 422 снаряди, у тому ж числі 14 - по Херсону. Внаслідок обстрілів загинув один цивільний, ще один отримав поранення.