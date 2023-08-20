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Росіяни в Херсонській області прицільно вдарили по житловому будинку, є загибла

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти прицільно вдарили з танку по житловому будинку в Козацькому Херсонської області. Внаслідок удару загинула жінка.

Про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Ворожий танк прицільно вдарив по житловому будинку, через що 60-річна жінка отримала травми несумісні з життям", - пише Прокудін. 

Зокрема 45-річна цивільна отримала множинні уламкові поранення. Постраждалу госпіталізували, наразі лікарі надають їй необхідну допомогу. 

Ситуація в Херсонській області

Після того як наші воїни деокупували правий берег Дніпра в Херсонської області, російські терористи щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів окупанти використовують важке озброєння та авіацію. 

Як розповів Прокудін, минулої доби, 19 серпня,  російські окупанти здійснили 77 обстрілів по території регіону. Загалом терористи випустили 422 снаряди, у тому ж числі 14 - по Херсону. Внаслідок обстрілів загинув один цивільний, ще один отримав поранення.

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