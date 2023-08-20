Россияне в Херсонской области прицельно ударили по жилому дому, есть погибшая

"Вражеский танк прицельно ударил по жилому дому, из-за чего 60-летняя женщина получила травмы несовместимые с жизнью", - пишет Прокудин.

В частности 45-летняя гражданская получила множественные осколочные ранения. Пострадавшую госпитализировали, сейчас врачи оказывают ей необходимую помощь.

Ситуация в Херсонской области

После того как наши воины деоккупировали правый берег Днепра в Херсонской области, российские террористы ежедневно обстреливают регион, в том числе и Херсон. Для ударов оккупанты используют тяжелое вооружение и авиацию.

Как рассказал Прокудин, за прошедшие сутки, 19 августа, российские оккупанты совершили 77 обстрелов по территории региона. В общей сложности террористы выпустили 422 снаряда, в том числе 14 - по Херсону. В результате обстрелов погиб один гражданский, еще один получил ранения.