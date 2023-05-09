Росіяни в Херсонській області навмисно псують українські паспорти на блокпостах, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"За інформацією від нашого підпілля, таке неофіційне розпорядження було видано окупаційною "адміністрацією" росіян на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Згідно з яким, російські військові мають робити умисні механічні пошкодження українських паспортів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що керівництво окупантів тисне на гауляйтерів та колаборантів в Херсонській області, аби ті пришвидшували темпи насильницької паспортизації. Спостерігається зміна підходу до даного процесу з боку окупаційних адміністрацій на більш агресивну модель.

"Окупанти надають російському паспорту статус документа для виживання та вирішення найменших соціально-побутових потреб. Наприклад, від виїзду за межі міст, до медичних послуг, що фактично ставить місцеве населення в обставини непереборної сили", - додали у ЦНС.