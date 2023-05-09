Росіяни в Херсонській області навмисно псують українські паспорти на блокпостах, - ЦНС

Окупанти намагаються пришвидшити темпи паспортизації в Херсонській області та навмисно псують українські документи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"За інформацією від нашого підпілля, таке неофіційне розпорядження було видано окупаційною "адміністрацією" росіян на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Згідно з яким, російські військові мають робити умисні механічні пошкодження українських паспортів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що керівництво окупантів тисне на гауляйтерів та колаборантів в Херсонській області, аби ті пришвидшували темпи насильницької паспортизації. Спостерігається зміна підходу до даного процесу з боку окупаційних адміністрацій на більш агресивну модель.
"Окупанти надають російському паспорту статус документа для виживання та вирішення найменших соціально-побутових потреб. Наприклад, від виїзду за межі міст, до медичних послуг, що фактично ставить місцеве населення в обставини непереборної сили", - додали у ЦНС.
Нагадаємо, що російські окупанти посилили примусову "паспортизацію" серед цивільних на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Для цього використовують мобільні групи.
На тимчасово окупованих територіях Росія продовжує активно насаджувати "паспортизацію" громадянам України.
На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники примусово паспортизують дітей від 14 років, погрожуючи їхнім батькам.
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