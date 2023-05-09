Россияне в Херсонской области намеренно портят украинские паспорта на блокпостах, - ЦНС

Оккупанты пытаются ускорить темпы паспортизации в Херсонской области и намеренно портят украинские документы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления. .
"По информации от нашего подполья, такое неофициальное распоряжение было выдано оккупационной "администрацией" россиян на временно захваченных территориях Херсонской области. Согласно которому, российские военные должны производить умышленные механические повреждения украинских паспортов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что руководство оккупантов оказывает давление на гауляйтеров и коллаборантов в Херсонской области, чтобы те ускоряли темпы насильственной паспортизации. Наблюдается изменение подхода к данному процессу со стороны оккупационных администраций на более агрессивную модель.
"Оккупанты предоставляют российскому паспорту статус документа для выживания и решения наименьших социально-бытовых нужд. Например, от выезда за пределы городов до медицинских услуг, что фактически ставит местное население в обстоятельства непреодолимой силы", - добавили в ЦНС.
Напомним, что российские оккупанты усилили принудительную "паспортизацию" среди гражданских на временно оккупированной части Херсонской области. Для этого используются мобильные группы.
На временно оккупированных территориях Россия продолжает активно насаждать паспортизацию гражданам Украины.
На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики паспортизируют детей от 14 лет, угрожая их родителям.
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