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Росіяни в Херсоні викрали майже всі баржі для транспортування через Дніпро, - Генштаб

Фото: Росіяни в Херсоні викрали майже всі баржі для транспортування через Дніпро (рос змі)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому Херсоні росіяни продовжують викрадати баржі, які використовують для транспортування вантажів через Дніпро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"В тимчасово зайнятому місті Херсон окупанти вилучили з місцевого річкового порту 13 з 15 плавзасобів баржевого типу", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Генштабу, їх використовують для перевезення особового складу та техніки через річку Дніпро.

Російські окупанти вимушені користуватись баржами, оскільки ще влітку українські військові змогли серйозно пошкодити Антонівський міст. Натепер, він має критичні пошкодження і вже не придатний до експлуатації.

Нагадаємо, що Росія будує плавучий міст біля Херсона для перекидання військ.

Також українська артилерія відправила до "Москви" баржу з окупантами під Херсоном.

Наприкінці вересня в окупованому Херсоні пролунала серія потужних вибухів. Ймовірно, було завдано удару по баржі, за допомогою якої російські окупанти перевозять вантажі.

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