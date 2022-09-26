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В окупованому Херсоні пролунала серія потужних вибухів: що відомо

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Херсон, Понеділок 26 вересня 2022 20:50
В окупованому Херсоні пролунала серія потужних вибухів: що відомо Ілюстративне фото: в окупованому Херсоні пролунала серія потужних вибухів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 26 вересня, у тимчасово окупованому Херсоні мешканці почули низку гучних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Херсон Online".

За даними місцевого видання, вибухи пролунали в районі Житлоселище (південно-західна частина міста), де розташований штаб російських окупантів.

Наголошується, що там спрацювала ворожа система ППО, а уламки збитої ракети впали у житловому кварталі. За попередньою інформацією, є загиблі мирні жителі.

Ще один вибух мешканці Херсона почули у районі набережної на проспекті Ушакова. Там, ймовірно, було завдано удару по баржі, за допомогою якої російські окупанти перевозять вантажі.

При цьому офіційні джерела поки що не підтверджують інформацію про вибухи і не розкривають подробиць події.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові завдали ударів по центру управління іранськими дронами, що знаходився в Херсонській області.

Також ми писали, що 25 вересня внаслідок ракетного удару по Херсону загинув колишній нардеп-колаборант Олексій Журавко.

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