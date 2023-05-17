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Росіяни хаотично обстріляли Запорізьку область: троє людей поранені

Фото: 16 травня росіяни хаотично обстрілювали територію Запорізької області (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська минулої доби вели хаотичний обстріл по Запорізькій області. Внаслідок чого три людини отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"Рашисти хаотично обстріляли 16 наближених до лінії фронту міст і сіл. За добу нанесли 88 ударів: 81 артобстріл по Гуляйполю, Оріхову, Ольгівському, Залізничному, Преображенці, Малинівці, 2 удари з РСЗВ по Полтавці й Малинівці, 4 атаки з БПЛА по Полтавці та Малій Токмачці, авіаудар по Новоданилівці", - розповів Малашко.

За його словами, наразі зафіксовано руйнування 51 цивільного об'єкту: автівки, будинки та інше майно людей.

"48-річного чоловіка поранено під час артобстрілу Гуляйполя. Йому вже надано медичну допомогу. Ворог б'є по центру міста, де все ще живуть мирні жителі. У полі неподалік Успенівки отримали поранення 34-річний тракторист та 61-річний агроном", - повідомив Малашко.

Нагадаємо, що російські війська вночі завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок чого одна людина отримала поранення. У місті пошкоджено автосалон, ТЦ, промислові і приватні будівлі.

Також ми писали, що російські війська за минулу добу 79 раз обстріляли Херсонську область. Через російську агресію семеро людей дістали поранення, зокрема троє дітей.

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