Росіяни хаотично обстріляли Запорізьку область: троє людей поранені

Російські війська минулої доби вели хаотичний обстріл по Запорізькій області. Внаслідок чого три людини отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"Рашисти хаотично обстріляли 16 наближених до лінії фронту міст і сіл. За добу нанесли 88 ударів: 81 артобстріл по Гуляйполю, Оріхову, Ольгівському, Залізничному, Преображенці, Малинівці, 2 удари з РСЗВ по Полтавці й Малинівці, 4 атаки з БПЛА по Полтавці та Малій Токмачці, авіаудар по Новоданилівці", - розповів Малашко.

За його словами, наразі зафіксовано руйнування 51 цивільного об'єкту: автівки, будинки та інше майно людей.

"48-річного чоловіка поранено під час артобстрілу Гуляйполя. Йому вже надано медичну допомогу. Ворог б'є по центру міста, де все ще живуть мирні жителі. У полі неподалік Успенівки отримали поранення 34-річний тракторист та 61-річний агроном", - повідомив Малашко.

Нагадаємо, що російські війська вночі завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок чого одна людина отримала поранення. У місті пошкоджено автосалон, ТЦ, промислові і приватні будівлі.

Також ми писали, що російські війська за минулу добу 79 раз обстріляли Херсонську область. Через російську агресію семеро людей дістали поранення, зокрема троє дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.