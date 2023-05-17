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Россияне хаотически обстреляли Запорожскую область: три человека ранены

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Запорожская область, Среда 17 мая 2023 08:58
Россияне хаотически обстреляли Запорожскую область: три человека ранены Фото: 16 мая россияне хаотично обстреливали территорию Запорожской области (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска за прошедшие сутки вели хаотический обстрел по Запорожской области. В результате чего три человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

"Рашисты хаотически обстреляли 16 приближенных к линии фронта городов и сел. За сутки нанесли 88 ударов: 81 артобстрел по Гуляйполю, Орехову, Ольговскому, Железнодорожному, Преображенцу, Малиновке, 2 удара с РСЗО по Полтавке и Малиновке, 4 Малой Токмачке, авиаудар по Новоданиловке", - рассказал Малашко.

По его словам, в настоящее время зафиксировано разрушение 51 гражданского объекта: автомобили, дома и другое имущество людей.

"48-летний мужчина ранен во время артобстрела Гуляйполя. Ему уже оказана медицинская помощь. Враг бьет по центру города, где все еще живут мирные жители. В поле неподалеку от Успеновки получили ранения 34-летний тракторист и 61-летний агроном", - сообщил Малашко.

Напомним, что российские войска ночью нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате чего один человек получил ранения. В городе повреждены автосалон, ТЦ, промышленные и частные здания.

Также мы писали, что российские войска за прошедшие сутки 79 раз обстреляли Херсонскую область. Из-за российской агрессии семь человек получили ранения, в том числе трое детей.

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