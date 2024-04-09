ua en ru
Вт, 09 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україні відомо про більше 50 військових, які були страчені ворогом, - Офіс генпрокурора

Вівторок 09 квітня 2024 11:47
UA EN RU
Україні відомо про більше 50 військових, які були страчені ворогом, - Офіс генпрокурора Фото: Юрій Бєлоусов, керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Офіс генерального прокурора відкрив 27 кримінальних проваджень за фактами страти українських військовополонених. Мова йде про вбивство 54 бійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрія Бєлоусова в ефірі телемарафону.

Коментуючи відео зі стратою військовополонених ЗСУ, яке почало ширитись мережею 7 квітня, Бєлоусов розповів, що злочин відбувся біля Кринок у Херсонській області, втім деталі перевіряються. Зокрема він закликав пам’ятати про близьких і не озвучувати передчасно імена загиблих.

"По цьому факту і попередніх ми відпрацьовуємо також командування, яке несе відповідальність за такі дії. Йдеться не лише про командирів підрозділів, а й про найвище військово-політичне керівництво. Тому що це - не поодинокий випадок, а свідчення політики Росії", - заявив він.

За словами Бєлоусова, випадки страти фіксуються з березня 2022 року. Зокрема суд вже виніс перший вирок російському терористу за страту бійця у Чернігівській області. Водночас розслідування ускладнює те, що у прокурорів й слідчих зазвичай немає доступу до місця злочину або ж оглянути тіло жертви.

"Але ця робота ведеться. Україна має унікальний досвід документування злочинів, навіть не маючи доступу до території… Ми працюємо з Міжнародним кримінальним судом, Моніторинговою місією ООН, розвідувальними органами і неурядовими організаціями, які також збирають інформацію. Наше завдання зараз – документувати, фіксувати, розповідати світу правду. Злочинці опиняться на лаві підсудних, це лише питання часу", - додав Бєлоусов.

Злочини РФ щодо військовополонених

Російська армія не вперше вдається до порушення Женевських конвенцій, розстрілюючи українських військовополонених. Такі випадки фіксувалися, зокрема, в Авдіївці, поблизу Роботиного, Бахмуту, а також в колонії Оленівки.

За даними ООН, лише протягом цієї зими російські окупанти стратили 32 українських військовополонених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Генпрокурор Війна в Україні
NEWS
Кадрові зміни в ЗСУ. Звільнено командувачів ОК "Південь" та "Захід", - джерела
Кадрові зміни в ЗСУ. Звільнено командувачів ОК "Південь" та "Захід", - джерела
DAILY
Надто близько до кордону. Чому РФ вчепилася в Харків та чи стане Patriot панацеєю від атак
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Надто близько до кордону. Чому РФ вчепилася в Харків та чи стане Patriot панацеєю від атак