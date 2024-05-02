Россияне с декабря казнили 15 украинских воинов при сдаче в плен, - правозащитники

Российские оккупанты с декабря 2023 года казнили по меньшей мере 15 украинских защитников, пытавшихся сдаться в плен. Также россияне расстреляли как минимум шесть сдавшихся в плен бойцов ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет правозащитной организации Human Rights Watch.

Как отмечают правозащитники, подтвержденные факты казни пленных или военных, которые хотели сдаться в плен, следует расследовать как военные преступления.

"Внесудебные казни - или убийства - сдавшихся в плен и раненых украинских солдат, хладнокровно застреленных, категорически запрещенных международным правом, - тоже принадлежат к этому позорному наследию", - заместитель директора по кризисам и конфликтам Human Rights Watch Белкис Вилле.

Human Rights Watch исследовала три случая расстрела не менее 12 украинских военных. Правозащитники проверили и проанализировали видео с дронов, опубликованные в соцсетях 2 и 27 декабря 2023 года и 5 февраля 2024 года. В этих случаях украинские военные точно показывали, что хотели сдаться в плен. Согласно международному праву, они считались вышедшими из боя.

Правозащитники смогли установить места казней двух из трех случаев.

Также Human Rights Watch исследовала четвертый случай, проанализировав другой видеоролик, опубликованный в социальных сетях 19 февраля. На кадрах двое российских военных казнят троих невооруженных украинских солдат, сдавшихся в плен. Пятый случай установил, что россияне казнили не менее шести украинских солдат.

Правозащитная организация направила запрос министру обороны РФ Сергею Шойгу, где попросили прокомментировать описанные выше инциденты. Москва не дала ответа.