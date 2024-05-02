Россияне с декабря казнили 15 украинских воинов при сдаче в плен, - правозащитники
Российские оккупанты с декабря 2023 года казнили по меньшей мере 15 украинских защитников, пытавшихся сдаться в плен. Также россияне расстреляли как минимум шесть сдавшихся в плен бойцов ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет правозащитной организации Human Rights Watch.
Как отмечают правозащитники, подтвержденные факты казни пленных или военных, которые хотели сдаться в плен, следует расследовать как военные преступления.
"Внесудебные казни - или убийства - сдавшихся в плен и раненых украинских солдат, хладнокровно застреленных, категорически запрещенных международным правом, - тоже принадлежат к этому позорному наследию", - заместитель директора по кризисам и конфликтам Human Rights Watch Белкис Вилле.
Human Rights Watch исследовала три случая расстрела не менее 12 украинских военных. Правозащитники проверили и проанализировали видео с дронов, опубликованные в соцсетях 2 и 27 декабря 2023 года и 5 февраля 2024 года. В этих случаях украинские военные точно показывали, что хотели сдаться в плен. Согласно международному праву, они считались вышедшими из боя.
Правозащитники смогли установить места казней двух из трех случаев.
Также Human Rights Watch исследовала четвертый случай, проанализировав другой видеоролик, опубликованный в социальных сетях 19 февраля. На кадрах двое российских военных казнят троих невооруженных украинских солдат, сдавшихся в плен. Пятый случай установил, что россияне казнили не менее шести украинских солдат.
Правозащитная организация направила запрос министру обороны РФ Сергею Шойгу, где попросили прокомментировать описанные выше инциденты. Москва не дала ответа.
Казни россиянами украинских защитников
Согласно отчету ООН, российская армия за зиму казнила по меньшей мере 32 попавших в плен украинских военных.
При этом в Офисе президента отмечают, что зафиксировали убийство оккупантами 54 украинских пленных. Было возбуждено 27 уголовных дел по фактам казни.
Один из самых резонансных случаев расстрела украинского пленного было убийство военного Александра Мациевского. Оккупанты расстреляли героя возле города Соледар Донецкой области после слов "Слава Украине".
Ему посмертно присвоили звание Героя Украины, а также в честь Александра Мациевского в Киеве установили памятник.
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