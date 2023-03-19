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Росіяни з "Граду" атакували Запорізьку область: є жертви

Фото: росіяни атакували Запорізьку область (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 19 березня, військові Російської Федерації використовуючи "Град" обстріляли територію Запорізької області. В результаті атаки троє людей загинуло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.

"Сьогодні ворог здійснив цинічний удар по житловому будинку у Василівському районі", - заявили в адміністрації.

Ха даними ОВА, російський "Град" забрав життя трьох людей у Кам'янському. Ще двоє отримали поранення, наразі їм надається допомога.

"Небезпека для мирних мешканців на лінії вогню не зникає. Ворог не має успіху на полі бою зі Збройними силами України, тому цілеспрямовано вбиває цивільних українців", - зауважили в Запорізькій адміністрації.

Нагадаємо, сьогодні росіяни з артилерії обстріляли селище у Херсонській області.

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